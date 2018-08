B&G Foods schüttet seit 56 Quartalen in Folge eine Dividende aus

Der amerikanische Lebensmittelkonzern B&G Foods Inc. (ISIN: US05508R1068, NYSE: BGS) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,475 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausbezahlen. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,90 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 31,65 US-Dollar (Stand: 1. August 2018) einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 6 Prozent.

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 30. Oktober 2018 (Record date: 28. September 2018). Seit dem IPO im Oktober 2004 hat B&G Foods damit 56 Quartale in Folge eine Dividende ausbezahlt.

Zu den Marken des Konzerns aus Parsippany im US-Bundesstaat New Jersey zählen unter anderem B&G, B&M, Don Pepino oder Emeril´s. Es werden insbesondere Bohnen in Dosen und Saucen hergestellt. Der Umsatz betrug im ersten Quartal des Fiskaljahres 2018 431,73 Mio. US-Dollar, ein Zuwachs um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2018 liegt die Aktie an der Wall Street mit 9,46 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 2,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. August 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de