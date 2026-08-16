B&B Triplewall Containers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

16.08.26 06:35 Uhr

B&B Triplewall Containers ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat B&B Triplewall Containers die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 7,11 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte B&B Triplewall Containers 3,79 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,53 Prozent auf 1,80 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net