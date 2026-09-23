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B. Riley bekräftigt Kauf

Anleger schicken die IonQ-Aktie nach Durchbruch bei Quantenfehlerkorrektur nach oben

Anleger schicken die IonQ-Aktie nach Durchbruch bei Quantenfehlerkorrektur nach oben

Ein neuer Dekodieralgorithmus für Quantenfehlerkorrektur ließ die IonQ-Aktie am Mittwoch deutlich steigen.

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  • Quantenfehlerkorrektur-Durchbruch treibt IonQ-Aktie deutlich an
  • Neue Dekodertechnik soll IonQs Roadmap zu tausenden Qubits stützen
  • Analysten bekräftigen ihre Kaufeinschätzung nach der SDT-Partnerschaft
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IonQ, Anbieter einer nach eigener Darstellung durchgängigen Quantenplattform, hat einen Echtzeit-Decoder zur Quantenfehlerkorrektur erfolgreich getestet, der auf einer einzigen Standard-CPU läuft. Die Aktie stieg im Handel an der NYSE am Mittwoch zuletzt um 5,99 Prozent auf etwa 43,18 US-Dollar, nachdem vorbörslich sogar zweistellige Gewinne eingefahren wurden. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob der technische Fortschritt die ohnehin ambitionierten Erwartungen an das Unternehmen weiter untermauert.

Fehlerkorrektur als Kursimpuls für Anleger

IonQ teilte mit, den nach eigenen Angaben branchenweit ersten durchgängigen Echtzeit-Decoder zur Quantenfehlerkorrektur erfolgreich entwickelt und erprobt zu haben. Getestet wurde die Dual-Decoder-Architektur an Benchmark-Schaltkreisen mit bis zu 408 logischen Qubits über 88 Speicherblöcke, den sogenannten Magic Factories, wobei mehr als 31,5 Millionen einzelne Quantenoperationen ausgeführt wurden. Unter Standard-Betriebsrauschen erzeugte der Decoder laut Unternehmen nur eine zusätzliche Verzögerung von rund 0,02 Prozent, die sogenannte Stretch-Zeit.

Nicolas Delfosse, Leiter der Quantenforschung bei IonQ und Co-Autor der zugrunde liegenden Studie, habe die Validierung über hunderte logische Qubits und Millionen Operationen als wichtigen Meilenstein mit einem praktischen Weg zu kommerziell skalierbarem fehlertolerantem Quantencomputing bezeichnet. IonQ selbst ordnet den Erfolg als Bestätigung eines Kernbausteins seiner Walking-Cat-Architektur ein und sieht darin einen Beleg dafür, dass der klassische Rechenaufwand nicht zwingend exponentiell mit wachsender Qubit-Zahl steigen muss, was die Roadmap über 256 physische Qubits hinaus stützen soll.

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IonQ baut Asien-Geschäft aus und hebt Prognose an

Die Decoder-Ankündigung folgte auf eine am 21. September verkündete mehrjährige Partnerschaft mit dem südkoreanischen Unternehmen SDT. IonQ liefert dabei einen Superion-256-Quantencomputer sowie ein Silizium-Vakanz-Quantenspeichermodul, was nach Unternehmensangaben die erste Installation beider Komponenten in Südkorea darstellt. CEO Niccolo de Masi habe die Vereinbarung als weiteren Beleg für die wachsende globale Nachfrage nach dem Superion-256-System gewertet und sie in bestehende Kooperationen mit KISTI, SK Telecom, Hyundai Motor Company sowie südkoreanischen Universitäten eingereiht.

Analystenbild bleibt klar bullish - ist die Aktie ein Kauf?

Die Decoder-Ankündigung fiel zeitlich mit dem Start des Quantum World Congress 2026 zusammen. investing.com berichtete, dass B. Riley Securities im Vorfeld der Konferenz sein Kaufvotum für IonQ bekräftigt habe. Der Analystenkonsens aus zwölf Häusern liegt laut Daten von TipRanks bei Strong Buy, elf davon empfehlen die Aktie zum Kauf, eines rät zum Halten, ein mittleres Kursziel von 71 US-Dollar steht einer Spanne von 49 bis 100 US-Dollar gegenüber.

Ob sich der technische Fortschritt bei der Fehlerkorrektur in belastbare kommerzielle Aufträge übersetzt, dürfte sich am ehesten an weiteren Partnerschaften wie jener mit SDT sowie an der Entwicklung der Umsatzzahlen im kommenden Berichtstermin ablesen lassen.

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Evelyn Schmal, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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