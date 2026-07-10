B+S Banksysteme: Das Schlussquartal entscheidet

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Die Aktie von B+S Banksysteme hat sich in den letzten zwei Jahren volatil seitwärts bewegt, folgt aber seit 2024 übergeordnet einem Aufwärtstrend. Für dessen Fortsetzung scheinen neue Impulse notwendig, die nächsten Zahlen könnten diese liefern.

B+S Banksysteme hat im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 bislang mit erfreulichen Zahlen aufwarten können. So erhöhte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten um 11 Prozent und das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte sogar um 48 Prozent zu. Für das Gesamtjahr erwartet das Management zwar auch Erlöswachstum, es wurde aber nicht aber nicht genau beziffert, da ein starkes Schlussquartal im Vorjahr für eine hohe Vergleichsbasis sorgt.

Aufwärtstrend erkennbar

Daher ist die Aktie mutmaßlich auch noch nicht angesprungen. Stattdessen befindet sie sich seit zwei Jahren in einer volatilen Seitwärtsphase. Schaut man allerdings noch etwas weiter zurück, bis zu den Mehrjahrestiefständen in den Jahren 2023/24, so lässt sich doch ein mittelfristiger Aufwärtstrend mit ansteigenden Tiefpunkten erkennen.

Schlussquartal im Fokus

Zugleich gibt es einen Kursdeckel aus einer Widerstandszone zwischen 2,20 und 2,35 Euro. Sollte die Aktie diesen überwinden, hätte sich der Aufwärtstrend durchgesetzt. Dafür ist mutmaßlich ein neuer Impuls von Seiten des Unternehmens nötig. Ein möglicher Treiber wäre zum Beispiel ein deutliches Wachstum im Gesamtjahr, das nach den Neunmonatszahlen zumindest denkbar ist und trotzdem vermutlich positiv überraschen würde.

Ebenfalls auf eine Belebung wartet noch die Aktie der Pyramid AG. In der nächsten Woche könnte es aber einen Impuls geben: zum Artikel

Eine größere Bewegung im Aktionariat gab es zuletzt bei Masterflex, hier finden Sie unsere Einschätzung zu dieser Meldung: zum Artikel

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Erstellung am 10.07.26 um 7:18 Uhr.

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