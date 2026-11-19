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B+S Banksysteme ist mit rückläufigen Ergebnissen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Doch der Vorjahresvergleich täuscht etwas über die weiterhin solide operative Verfassung hinweg. Dementsprechend sieht SMC-Research angesichts der starken Bilanz und der niedrigen Bewertung unverändert erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Nach Einschätzung von SMC-Research hat die B+S Banksysteme AG einen verhaltenen Start in das Geschäftsjahr 2026/27 verzeichnet, wobei das Ergebnis trotz des Rückgangs weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau liege. SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist zudem auf die unverändert solide Bilanz und die begrenzte Aussagekraft des Auftaktquartals für das Gesamtjahr. Das Researchhaus hat seine Schätzungen deswegen nur geringfügig angepasst und sieht die Aktie weiterhin deutlich unterbewertet.

Die B+S Banksysteme AG habe für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 verhaltene Zahlen vorgelegt. Der Umsatz sei um 2,3 Prozent auf 2,87 Mio. Euro gesunken, das EBIT sei von 269 auf 109 Tsd. Euro zurückgegangen. Hierzu habe neben den geringeren Erlösen vor allem der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 26 Prozent beigetragen. Allerdings sei das Vorjahresquartal außergewöhnlich stark ausgefallen, und das nun erzielte EBIT stelle immer noch das zweitbeste Q1-Ergebnis der jüngeren Unternehmensgeschichte dar.

Positiv sei nach Einschätzung von SMC-Research, dass sich die reduzierte Mitarbeiterzahl wie angekündigt in der Kostenbasis niederschlage. Der Personalaufwand habe leicht unter dem Vorjahreswert und deutlich unter dem Quartalsdurchschnitt des letzten Geschäftsjahres gelegen. Unverändert solide sei zudem die Bilanz: Die Liquidität habe Ende September mit 4,27 Mio. Euro um die Hälfte über dem Vorjahreswert gelegen, die Eigenkapitalquote habe sich auf 62,6 Prozent erhöht.

Da das Auftaktquartal bei B+S erfahrungsgemäß nur wenig über das Gesamtjahr aussage und das Unternehmen seine vorsichtige Prognose bestätigt habe, hat SMC-Research seine Schätzungen nur sehr geringfügig angepasst. Lediglich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben die Analysten in Reaktion auf den starken Anstieg im ersten Quartal für das laufende Jahr etwas höher angesetzt. Die Umsatzschätzung blieb unverändert bei 13,2 Mio. Euro und damit einem Wert auf Vorjahresniveau, das EBIT erwarten die Analysten nun bei 1,4 Mio. Euro (bisher: 1,5 Mio. Euro, Vorjahr: 1,6 Mio. Euro). Entscheidend dafür werde sein, wie sich die Erlöse in den umsatzstärkeren Folgequartalen entwickeln und ob der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen nur vorübergehender Natur sei.

Trotz der soliden Profitabilität und der exzellenten Bilanzwerte werde die Aktie auf dieser Basis lediglich mit einem KGV von 11 bewertet, die Relation von Enterprise Value zum EBIT liege bei rund 8. Zudem würden allein die liquiden Mittel fast 40 Prozent der Marktkapitalisierung ausmachen.

Auch das Bewertungsmodell von SMC-Research signalisiere weiterhin eine deutliche Unterbewertung. Das wegen des höheren Diskontierungszinses leicht auf 4,00 Euro reduzierte Kursziel liege weiterhin bei mehr als dem Doppelten des aktuellen Kurses. Das Researchhaus bekräftigt deswegen sein Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.11.2026 um 11:15 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.11.2026 um 10:25 Uhr fertiggestellt und am 19.11.2026 um 11:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/2026-11-19-SMC-Update-BS-Banksysteme_frei.pdf

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