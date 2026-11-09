B+S Banksysteme: Viel Cash für wenig Geld

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Bei B+S Banksysteme wächst vor allem der planbare Teil des Geschäfts. Mehr als die Hälfte des Umsatzes stammt inzwischen aus wiederkehrenden Erlösen – an der Börse findet das bislang kaum Beachtung.

Im Geschäftsjahr 2025/26 ist B+S Banksysteme um 5,1 Prozent auf 13,24 Mio. Euro gewachsen und hat damit umsatzseitig besser abgeschnitten als zunächst angekündigt. Das EBIT ging wegen temporär erhöhter Mitarbeiterzahl und der auch dadurch deutlich gestiegenen Personalkosten zwar um knapp 15 Prozent auf 1,60 Mio. Euro zurück, doch auch damit konnte eine beachtliche EBIT-Marge von 12,1 Prozent erwirtschaftet werden.

Wiederkehrende Erlöse wachsen

Interessanter als der reine Umsatzanstieg ist aber, woher das Wachstum kam. Zugelegt haben nämlich erneut die wiederkehrenden Erlöse aus Wartung und Hosting, die sich um 8 Prozent auf 7,26 Mio. Euro erhöhten und damit bereits fast 55 Prozent des Konzernumsatzes ausmachen. Die Erlöse aus Lizenzen und Solutions, in denen sich vor allem das schwankungsanfälligere Projektgeschäft widerspiegelt, blieben dagegen nach dem Rückgang im Vorjahr weitgehend stabil.

Diese Verschiebung erhöht die Planbarkeit des Geschäfts. Hostingverträge werden bei B+S üblicherweise für drei bis fünf Jahre abgeschlossen, Wartungs- und Serviceleistungen sorgen ebenfalls für regelmäßige Einnahmen. Gleichzeitig schafft jedes erfolgreich abgeschlossene Kundenprojekt Potenzial für zusätzliche Folgeerlöse. Genau darauf weist auch der Vorstand im Geschäftsbericht hin: Durch mehrere umgesetzte Kundenaufträge sei die Grundlage für höhere Wartungs- und ASP-Einnahmen in den kommenden Jahren gelegt worden.

Mehr Stabilität als Wachstum

Damit wird auch klarer, worin die eigentliche Stärke von B+S liegt. Das Unternehmen ist kein klassischer Wachstumswert, verfügt aber über langjährige Kundenbeziehungen, einen hohen Anteil wiederkehrender Erlöse und ein Geschäft, das selbst bei überschaubarem Wachstum attraktive Margen und starke Cashflows generiert.

An der Börse wird diese Qualität bislang kaum honoriert. Anders als viele andere Softwareunternehmen, die trotz der diesjährigen Abschläge noch oft überdurchschnittlich teuer sind – was an der Börse gerade mit dem wiederkehrenden Charakter der Einnahmenbasis begründet wird –, weist B+S sehr niedrige Bewertungskennziffern auf: Das KGV auf Basis des Geschäftsjahres 2025/26 liegt bei lediglich 9,5, und bezogen auf den Enterprise Value, der wegen der hohen Nettoliquidität deutlich unter dem Börsenwert liegt, kommt der Free-Cashflow sogar auf eine Rendite von 32,4 Prozent. Setzt sich der Trend zu mehr wiederkehrenden Erlösen fort, dürfte diese Diskrepanz kaum dauerhaft Bestand haben.

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Erstellung am 09.11.26 um 08:37 Uhr.

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