B3IT Management AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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B3IT Management AB hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,50 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,290 SEK je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat B3IT Management AB 228,2 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 254,9 Millionen SEK umgesetzt worden.
Redaktion Finanzen.net
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