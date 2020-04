BA: Anstieg bei Kurzarbeit flacht auf sehr hohem Niveau ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage deutscher Unternehmen nach Kurzarbeit flacht nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf sehr hohem Niveau ab. "Bis zum 20. April haben rund 718.000 Betriebe bei den Agenturen für Arbeit Kurzarbeit angemeldet", teilte die BA mit und fügte hinzu: "In den Arbeitsagenturen gehen weiterhin Anzeigen zur Kurzarbeit ein, die Kurve flacht aber deutlich ab."

Trotz weiterer Anzeigen für Kurzarbeit sinkt die Gesamtzahl der Betriebe im Vergleich zur Vorwoche laut BA um 7.000 auf rund 718.000. Die Ursache liegt demnach in einigen Doppelerfassungen von Kurzarbeitsanzeigen: Einige Betriebe hätten die Kurzarbeit auf verschiedenen Wegen angezeigt, etwa postalisch und gleichzeitig online.

Laut BA hat mittlerweile nahezu jeder dritte Betrieb in Deutschland, in dem mindestens ein Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, Kurzarbeit angezeigt. Von solchen Betrieben gibt es in Deutschland knapp 2,2 Millionen.

