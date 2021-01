BA: BA-X-Stellenindex stagniert im Dezember bei 99 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X), ein Indikator für die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland, hat am Jahresende stagniert - nach einer leichten Aufhellung in den Herbstmonaten. Nach Angaben der BA lag er wie im November bei 99 Punkten. "In Folge der im November in Kraft getretenen erneuten wirtschaftlichen Einschränkungen ist der Personalbedarf in vielen Bereichen verhalten", schreibt die BA. Deshalb seien im Dezember, wie im Vormonat, weniger Stellen zur Besetzung gemeldet worden als sonst üblich.

"Außerdem wechseln in der momentan wirtschaftlich angespannten Lage Beschäftigte seltener ihren Arbeitsplatz", merkte die BA an. Diese niedrigere Fluktuation trage dazu bei, dass weniger Stellen zu besetzen seien. Im Vergleich zum Vorjahr sank der BA-X um 18 Punkte. Laut BA lag der Bestand an gemeldeten Stellen außer im Öffentlichen Dienst in allen Branchen unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Fast ein Drittel des Rückgangs ging demnach auf die Zeitarbeit zurück. Erheblich weniger Personalbedarf als vor einem Jahr verzeichnen auch das Gastgewerbe, der Handel, das verarbeitende Gewerbe sowie Sonstige Wirtschaftliche Dienstleistungen, zu denen zum Beispiel Reisebüros zählen.

Eine im Vergleich zu November niedrigere Stellenzahl gab es besonders im Gastgewerbe. Daneben gingen auch der Stellenbestand von Sonstigen Dienstleistern und Privaten Haushalten sowie dem Öffentlichen Dienst zurück. Dagegen waren im Bildungswesen sowie im Gesundheitssektor ein leichtes Plus auszumachen.

"Insgesamt sind 12 Prozent des Bestands an gemeldeten Stellen dem Gesundheits- und Sozialwesen und 11 Prozent dem Handel zuzuordnen", berichtete die BA. 9 Prozent der Vakanzen wurden demnach von Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe gemeldet. Von den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen oder der Baubranche stammten jeweils rund 8 Prozent. 29 Prozent der gemeldeten Stellen gingen auf Zeitarbeitsunternehmen zurück.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2021 04:28 ET (09:28 GMT)