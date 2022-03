BA: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt auf hohem Niveau

NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bewegt sich trotz eines leichten Rückgangs im März weiter auf einem hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 1 Punkt auf 135 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Die Rückgänge bei den neu gemeldeten Stellen könnten auch die wirtschaftlichen Unsicherheiten vor allem in Folge des Ukraine-Krieges widerspiegeln, erklärte die BA.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt der aktuelle Stellenindex 32 Punkte im Plus. Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

March 30, 2022