BA: Nachfrage nach Arbeitskräften lässt spürbar nach

NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat im Oktober nachgelassen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 3 Punkte auf 128 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten lässt der Personalbedarf damit weiter spürbar nach", erklärte die BA. "Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt der Stellenindex nur noch 1 Punkt im Plus."

Von September auf Oktober verzeichnete der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen lediglich in den Qualifizierten Dienstleistungen noch einen geringfügigen Zuwachs. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres ist jedoch die gemeldete Arbeitskräftenachfrage in den meisten Branchen höher mit Ausnahme des Gastgewerbes, der Zeitarbeit, der Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen, des Baugewerbes und der Land- und Forstwirtschaft.

Einen deutlichen Anstieg gab es im Vorjahresvergleich bei den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, bei Banken, Finanzen und Versicherungen sowie im Öffentlichen Dienst.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.