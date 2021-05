BA: Nachfrage nach Arbeitskräften setzt Erholung fort

NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat nach der verhaltenen Entwicklung während der Wintermonate im Mai ihre Erholung fortgesetzt. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg um 4 Punkte auf 108 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, in dem die Nachfrage in Folge der Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt den Tiefpunkt seit Beginn der Corona-Krise erreichten, liegt der BA-X 17 Punkte im Plus.

Im Vergleich zum Vormonat wurde in nahezu allen Branchen ein Stellenplus vermeldet. Die Belebung der Kräftenachfrage im Vergleich zum Vorjahresmonat resultierte vor allem aus der positiven Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes, der Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, der Informations- und Kommunikationsbranche und des Baugewerbes. Aber auch in der Versorgungswirtschaft, im Gesundheitswesen und in der Arbeitnehmerüberlassung war der gemeldete Stellenbestand merklich höher als im Mai 2020.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

May 31, 2021