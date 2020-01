BA: Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt im Dezember deutlich

GO

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX baut Gewinne aus -- ams bekommt 59,9 Prozent der OSRAM-Aktien angedient -- Trump will Handelsabkommens mit China unterzeichnen -- Huawei im Fokus

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt 2019 auf Rekordwert. Ölpreise: So wirken sich die Spannungen zwischen USA und Iran aus. Darum zeigt sich der Euro zum Jahresstart etwas schwächer. Gaspreise 2019 gestiegen - Wie geht es im neuen Jahr weiter? CSU will Sparer entlasten - auch Aktionäre betroffen.