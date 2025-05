BA: Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt im Mai

DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Mai deutlich gesunken. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) fiel um 5 Punkte auf 100 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Damit ist der gemeldete Personalbedarf im Kontext der wirtschaftlichen Schwäche kräftig gesunken", erklärte die BA. "Ein Teil dieses Rückgangs ist die Gegenbewegung auf einen einmaligen Sondereffekt, der im April einen außergewöhnlichen Anstieg der Stellen zur Folge hatte."

Wer­bung Wer­bung

Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat der BA-X 11 Punkte verloren. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen ist gegenüber dem Mai 2024 in fast allen Wirtschaftszweigen gesunken und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer Höhe. Einzige Ausnahme ist der öffentliche Bereich, der über dem Vorjahr rangiert. Besonders stark zeigen sich die prozentualen Rückgänge bei den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, im Gastgewerbe, gefolgt von Handel sowie Information und Kommunikation.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2025 04:37 ET (08:37 GMT)