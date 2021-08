BA: Nachfrage nach Arbeitskräften wächst weiter

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX verhalten -- Asiens Börsen leicht höher -- ENCAVIS-Aktionäre vor deutlicher Verwässerung -- QIAGEN will zukaufen - Dividende bei DAX-Aufstieg Option -- Beiersdorf, Valneva im Fokus

Zuwachs für den DAX: Wer spielt künftig in der ersten Börsenliga? Offenbar Übernahme in Medizintechnik: Baxter will Hill-Rom für 10 Milliarden Dollar. Zwei Youngster und Haaland führen BVB zu Sieg - Neue Haaland-Show löst Spekulationen aus.