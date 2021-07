BA-Stellenindex im Juli deutlich gestiegen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Deutschland im Juli weiter gestiegen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) kletterte im Monatsvergleich spürbar um 7 Punkte auf 121, wie die Agentur mitteilte. Im Vergleich zum Juli 2020, einen Monat nach dem Nachfragetiefpunkt seit Beginn der Corona-Krise, liegt der Stellenindex um 29 Punkte höher. Um 7 Punkte übertrifft er den Stand von März 2020, dem letzten Monat, bevor die Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt sichtbar wurden.

Im Juli gab es in allen Branchen gegenüber dem Vormonat ein Stellenplus. Nach Angaben der Agentur resultiert die Belebung zu einem großen Teil aus der positiven Entwicklung des Gastgewerbes, von Verkehr und Logistik sowie des Handels aufgrund der Öffnungen seit Mai.

Im Vorjahresvergleich habe sich in fast allen Branchen ein Zuwachs im zweistelligen Prozentbereich gezeigt. So lag die Zahl der gemeldete Stellen im Gastgewerbe und im Verarbeitenden Gewerbe im Juli um über die Hälfte höher. Im Bereich Information und Kommunikation, in der Landwirtschaft, bei Verkehr und Logistik, Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen sowie im Handel habe der Anstieg mehr als ein Drittel betragen. Lediglich der Öffentliche Dienst sowie Banken und Versicherungen hätten ein nur einstelliges Plus beim gemeldeten Personalbedarf im Vergleich zum Juli 2020 verzeichnet.