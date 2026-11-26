DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im November unverändert schwach geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) verharrte bei 102 Zählern, wie die Bundesagentur mitteilte. Er lag damit 2 Punkte über seinem Vorjahreswert. Insgesamt bewegt sich der BA-X seit Mitte 2025 um den Jahresdurchschnitt von 2015, der als Referenzwert festgelegt wurde.

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Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

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DJG/apo/rio

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November 26, 2026 04:14 ET (09:14 GMT)