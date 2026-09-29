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BA-Stellenindex steigt im September leicht

DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist trotz eines aktuellen Anstiegs im September insgesamt weiter schwach. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg um 1 Punkt auf 104 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Er lag damit 6 Punkte über seinem Vorjahreswert.

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"Trotz der insgesamt weiter schwachen Kräftenachfrage zeigt sich in zunehmend mehr Branchen ein zumindest leichtes Stellenplus im Vergleich zum Vorjahr", erklärte die BA. "Prozentual über dem Vorjahr rangieren vor allem die Stellenmeldungen aus dem Öffentlichen Bereich, gefolgt von Finanzen und Versicherungen, der Energie- und Wasserwirtschaft sowie dem Verarbeitenden Gewerbe."

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2026 05:43 ET (09:43 GMT)

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