BA-X-Stellenindex sinkt im Dezember - weniger Arbeitskräftenachfrage

Heute im Fokus

Erster Handelstag 2023: DAX im Plus -- Asiens Börsen im Feiertag -- Deutsche Bank und JPMorgan beantragen Abweisung von US-Klagen wegen Epstein-Geschäften -- Rheinmetall, CEWE, Sartorius, RWE im Fokus

Airbus interessiert sich wohl für Teil von Atos-Cybersicherheitssparte. EnBW fährt Atomkraftwerk Neckarwestheim für kurze Zeit herunter. HHLA-Chefin nimmt Bund und Länder in die Pflicht - Elbe muss schiffbar gehalten werden. Europäisches Erdgas zeitweise so günstig wie zuletzt vor Kriegsbeginn in der Ukraine. Facebook und Instagram heben möglicherweise Sperre von Ex-Präsident Trump auf.