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BA-X-Stellenindex sinkt im März um 3 Punkte

30.03.26 10:43 Uhr

DOW JONES--Der von der Bundesagentur für Arbeit (BA) erhobene Stellenindex BA-X ist im März um 3 Punkte auf 103 Punkte gesunken. Wie die BA in ihrer monatlichen Veröffentlichung mitteilte, hält sie die Arbeitskräftenachfrage trotzdem für "auf niedrigem Niveau stabil". "Schwankungen in der Entwicklung des BA-X werden seit einigen Monaten mit dadurch verursacht, dass einzelne Arbeitgeber ihren Personalbedarf der Bundesagentur für Arbeit als Großaufträge gemeldet haben", heißt es weiter.

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Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen sank gegenüber dem Vorjahresmonat in den meisten Wirtschaftszweigen und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer Höhe. Ausnahmen waren der öffentliche Bereich, Banken, Finanzen und Versicherungen, das Gesundheitswesen sowie das Baugewerbe, die merklich oder teilweise sogar deutlich über dem Vorjahr rangieren.

Besonders stark zeigen sich demnach die prozentualen Rückgänge bei Information und Kommunikation, im Gastgewerbe, in Verkehr und Logistik sowie den sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen. Absolut betrachtet waren die größten Rückgänge in der Zeitarbeit sowie im Handel festzustellen.

Im März sind jeweils 11 Prozent des Bestands an gemeldeten Stellen den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, dem Gesundheits- und Sozialwesen, dem verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und dem Öffentlichen Bereich zuzurechnen. 8 Prozent stammen aus der Baubranche. 20 Prozent der gemeldeten Arbeitsstellen gehen auf Zeitarbeitsunternehmen zurück.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 04:44 ET (08:44 GMT)