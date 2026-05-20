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Baazar Style Retail: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

21.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Baazar Style Retail Limited Registered Shs
353,00 INR 0,85 INR 0,24%
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Baazar Style Retail hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -3,44 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,860 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,66 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Baazar Style Retail 3,45 Milliarden INR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 6,28 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Baazar Style Retail 2,02 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Baazar Style Retail mit einem Umsatz von insgesamt 18,41 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 37,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

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