Baazar Style Retail: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,01 Prozent zurück. Hier wurden 4,78 Milliarden INR gegenüber 5,32 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,22 INR. Im Vorjahresquartal hatten 6,90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Baazar Style Retail hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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