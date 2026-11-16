Baazar Style Retail: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Baazar Style Retail hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,22 INR. Im Vorjahresquartal hatten 6,90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,01 Prozent zurück. Hier wurden 4,78 Milliarden INR gegenüber 5,32 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
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