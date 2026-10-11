BAB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

11.10.26 06:35 Uhr

BAB veröffentlichte am 09.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BAB ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net