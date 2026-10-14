Babelon Investments PIC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Babelon Investments PIC hat am 11.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Babelon Investments PIC 0,0 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen JOD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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