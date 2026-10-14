BABY JOB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
BABY JOB ließ sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BABY JOB die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,43 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BABY JOB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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