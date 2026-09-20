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Backhaus gewinnt Wahlkreis und Direktmandat

SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat das Direktmandat in seinem Wahlkreis gewonnen und sich knapp gegen seine AfD-Herausforderin durchgesetzt. Der 67-jährige Sozialdemokrat erhielt nach Auszählung aller Wahlbezirke im Wahlkreis 17 (Ludwigslust-Parchim I) 43,9 Prozent der Erststimmen, auf die AfD-Politikerin Nicole Ehlers entfielen 39,4 Prozent.

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Backhaus ist ein Urgestein der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Partei nach der Wende im Nordosten. Der 1959 geborene Backhaus ist seit 1990 Mitglied des Schweriner Landtags und seit 1998 Landwirtschaftsminister von MV. Später übernahm er in seinem Ressort auch die Themen Umwelt und Klimaschutz. Zuletzt war er national und auch international durch die private Rettungsaktion für den vor Poel gestrandeten Buckelwal "Timmy" in den Schlagzeilen./hr/DP/zb

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