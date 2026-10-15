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Backlog im Fokus

SAP-Aktie vor den Quartalszahlen: Wie viel Potenzial bleibt nach der Rally?

SAP-Aktie vor den Quartalszahlen: Wie viel Potenzial bleibt nach der Rally?

Die SAP-Aktie hat sich seit dem Tief im Sommer um mehr als 55 Prozent erholt. Doch nach der Rally sind die Erwartungen hoch und der Spielraum für Enttäuschungen gering.

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SAP SE
198.32 EUR 1.38 EUR 0.70 %
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  • Seit dem Tief im Juli 2026 hat die SAP-Aktie mehr als die Hälfte zugelegt
  • Kurs liegt nur knapp unter dem mittleren Kursziel der Analysten
  • Wachstum im Cloud-Auftragsbestand entscheidet über den nächsten Schritt
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Die Aktie von SAP legt am Donnerstag im XETRA-Handel um 0,62 Prozent auf 198,16 Euro zu. Sechs Tage bevor der Softwarekonzern am Abend des 21. Oktober nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum dritten Quartal vorlegt, stellt sich die Bewertungsfrage neu: Nach der Erholungsrally notiert das Papier nur noch knapp unter dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

SAP-Aktie: Vom Jahrestief zurück an die 200 Euro

Noch im Sommer war der Anteilsschein bis auf 127,50 Euro gefallen. Seither hat die Aktie um mehr als 55 Prozent zugelegt, liegt aber noch immer rund 18 Prozent unter dem Hoch von 243,95 Euro vom 24. Oktober 2025. Den Absturz hatten die Jahreszahlen am 29. Januar eingeleitet, als der Cloud-Auftragsbestand die selbst gesetzte Marke verfehlte und die Aktie an einem Tag rund 15 Prozent verlor. Danach belastete die Sorge, KI-Agenten könnten klassische Unternehmenssoftware verdrängen.

Die Wende brachten die Zahlen zum zweiten Quartal mit einem kräftigen Backlog-Wachstum. Rückenwind kam zudem vom Aktienrückkauf: SAP will bis Ende 2027 bis zu 10 Milliarden Euro investieren, seit Ende Juli läuft eine zweite Tranche über bis zu 2,6 Milliarden Euro. Im September warb Konzernchef Christian Klein auf einer Konferenz von Goldman Sachs dafür, SAP als Profiteur der KI-Welle zu sehen, weil der Konzern über die Geschäftsdaten verfüge, die Sprachmodelle für echten Mehrwert bräuchten.

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Was Analysten von den SAP-Quartalszahlen erwarten

Analysten erwarten für das dritte Quartal ein Ergebnis je Aktie von 1,82 Euro, rund 14 Prozent mehr als die 1,59 Euro (Non-IFRS) im Vorjahresquartal. Beim Umsatz liegt die Erwartung bei rund 10,1 Milliarden Euro nach 9,08 Milliarden Euro, ein Plus von gut elf Prozent. Im Vorjahresquartal hatte SAP ein bereinigtes Betriebsergebnis von 2,57 Milliarden Euro und eine Marge von 28,3 Prozent erzielt. Beim Cloud-Umsatzwachstum rechnet der Konzern im dritten Quartal mit einem Währungsrückenwind von 1,5 Prozentpunkten, auf das bereinigte Betriebsergebnis soll der Effekt neutral ausfallen.

Die Marge steht unter besonderer Beobachtung. Im zweiten Quartal sank sie auf 27,8 Prozent nach 28,5 Prozent im Vorjahr, belastet unter anderem durch höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie den Zukauf Reltio. Wegen der im Juli abgeschlossenen Übernahmen von Dremio und Prior Labs senkte SAP die Spanne für das bereinigte Betriebsergebnis 2026 auf 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro zu konstanten Währungen. UBS-Analyst Michael Briest sieht die Margen weiter im Fokus, verweist aber darauf, dass die Vergleichsbasis im dritten Quartal weniger hoch sei.

Cloud-Auftragsbestand als Gradmesser für die SAP-Bewertung

Im zweiten Quartal wuchs der Current Cloud Backlog um 27 Prozent auf 22,93 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 26 Prozent. Der erstmalige Einbezug von Reltio trug laut SAP weniger als einen Prozentpunkt bei. Für 2026 hat der Konzern selbst eine leichte Verlangsamung angekündigt, und genau damit rechnen Analysten nun für das dritte Quartal: Briest erwartet ein langsameres Wachstum, auch die Bank of America geht von einer moderaten Abkühlung aus. Wie empfindlich der Markt auf diese Kennzahl reagiert, hat der Kurssturz im Januar gezeigt, als ein Prozentpunkt unter der eigenen Zielmarke genügte.

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SAP-Aktie: Analysten-Kursziele schwanken

Analysten bewerten die SAP-Aktie verhalten positiv. Das durchschnittliche Kursziel von 205,14 Euro liegt nur knapp über dem aktuellen Kurs. Zuletzt hatte Jefferies sein Kursziel für SAP von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf „Buy“ belassen. Auch bei Berenberg hält man das Kaufrating weiter aufrecht und traut der Aktie einen Sprung bis auf 205 Euro zu. Weniger optimistisch ist man unterdessen bei der UBS. Hier lautet die Einstufung nur auf "Hold", das Kursziel liegt mit 201 Euro unter den Erwartungen einiger Branchenkollegen. Auch JPMorgan sieht die Aktie eher bei "Neutral" und hat mit 175 Euro sogar ein Kursziel deutlich unterhalb des aktuellen Kursniveaus vergeben. Die Messlatte liege wegen des zuletzt gestiegenen Aktienkurses wieder höher, schrieb Toby Ogg mit Blick auf die anstehenden Drittquartalszahlen.

Gemessen an den Kurszielen ist die SAP-Aktie damit nach der Erholung weitgehend fair bewertet: Der Abschlag aus dem Sommer ist abgebaut, ein Puffer für Enttäuschungen kaum noch vorhanden. Als günstig erscheint das Papier nur im Vergleich zum Hoch vom Oktober 2025, das noch vor den KI-Sorgen entstand. Weiteres Potenzial setzt voraus, dass der Backlog die Abkühlung geringer ausfallen lässt als befürchtet.

Am 21. Oktober zählt daher vor allem eine Zahl: das währungsbereinigte Wachstum des Current Cloud Backlog im Vergleich zu den 26 Prozent aus dem zweiten Quartal, dazu die Bestätigung der Jahresziele für Cloud-Umsatz und Betriebsergebnis.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Datum Rating Analyst
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP SE Neutral UBS AG

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