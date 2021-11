Baden-württembergisches Ministerium: Bund rationiert auch Impfstoff von Moderna

Werbung

Heute im Fokus

Neue Virusvariante lässt DAX einbrechen -- Lufthansa fliegt vorerst weiter nach Südafrika -- Tesla verzichtet für Batteriefertigung auf staatliche Förderung -- Software AG, Infineon, K+S im Fokus

Kryptowährungen geben wegen neuer Virusvariante kräftig nach. Deutsche Bank: Entscheidend ob Impfstoffe gegen Variante wirken. Commerzbank: Wirtschaft wird im Winterhalbjahr wegen Corona-Welle schrumpfen. Allianz investiert eine Milliarde Euro in Glasfaser-Ausbau in Österreich. Novo Nordisk von niedrigeren Insulin-Preisen in China belastet. CompuGroup Medical will für bis 37 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen.