Baden-Württembergs AfD-Fraktion zieht vor Verfassungsgericht

Heute im Fokus

Wall Street leichter erwartet -- DAX weit im Plus -- Deutsche Post erhöht Dividende deutlich und kauft eigene Aktien -- DuPont mit Milliardenübernahme -- thyssenkrupp, Airbus, Evonik, LEONI im Fokus

STADA steigt in Cannabis-Markt ein. Vereinigung Cockpit einigt sich mit TUIfly auf Tarifvertrag. Allianz investiert massiv in Hongkong-Fintech Welab. Anleger schichten weiter um - Von Corona-Gewinnern zu Zyklikern. Sixt will mittelfristig US-Umsatz von einer Milliarde Dollar. US-Senat stimmt Bidens billionenschwerem Konjunkturpaket zu. Deliveroo geht an Börse und will erfolgreiche Fahrer belohnen.