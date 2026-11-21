Badlands Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Badlands Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Badlands Resources -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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