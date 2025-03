BAE Systems Aktie News: FTSE 100 Aktie BAE Systems verteuert sich am Vormittag kräftig

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BAE Systems. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 13,3 Prozent auf 15,93 GBP zu.

Werte in diesem Artikel

Im London-Handel gewannen die BAE Systems-Papiere um 09:07 Uhr 13,3 Prozent. Bei 16,00 GBP erreichte die BAE Systems-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,90 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.360.787 BAE Systems-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,44 Prozent könnte die BAE Systems-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2025 (11,28 GBP). Der derzeitige Kurs der BAE Systems-Aktie liegt somit 41,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,330 GBP an BAE Systems-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,361 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,00 GBP an.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der BAE Systems-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,760 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAE Systems-Aktie

Rheinmetall-, HENSOLDT-Aktie und Co.: Gewinnmitnahmen nach Rekordfahrt der Rüstungsaktien

Schwacher Handel: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag schwächer

Starker Wochentag in London: So steht der FTSE 100 aktuell