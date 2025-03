BAE Systems Aktie News: FTSE 100 Aktie BAE Systems am Mittag mit sattem Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von BAE Systems gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 12,5 Prozent auf 15,83 GBP zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das BAE Systems-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 12,5 Prozent auf 15,83 GBP. Die BAE Systems-Aktie legte bis auf 16,67 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 15,90 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 7.090.086 BAE Systems-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,67 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAE Systems-Aktie somit 5,01 Prozent niedriger. Bei 11,28 GBP erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAE Systems-Aktie 40,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,361 GBP. Im Vorjahr hatte BAE Systems 0,330 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,00 GBP für die BAE Systems-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BAE Systems am 30.07.2025 präsentieren. BAE Systems dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAE Systems-Gewinn in Höhe von 0,760 GBP je Aktie aus.

