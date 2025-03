BAE Systems Aktie News: FTSE 100 Aktie BAE Systems am Vormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BAE Systems zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BAE Systems-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 16,44 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die BAE Systems-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 16,44 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BAE Systems-Aktie bei 16,66 GBP. Mit einem Wert von 16,46 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.105.730 BAE Systems-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 16,67 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,37 Prozent Plus fehlen der BAE Systems-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,28 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,42 Prozent könnte die BAE Systems-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,330 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,361 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,00 GBP.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,759 GBP je BAE Systems-Aktie.

