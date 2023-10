Baerbock aus Israel nach Ägypten abgeflogen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock ist am Freitagabend von Israel aus nach Ägypten weitergeflogen. Nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt wollte sich die Grünen-Politikerin an diesem Samstag im Rahmen ihrer Krisendiplomatie nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel mit Ägyptens Außenminister Samih Schukri treffen. Aus Delegationskreisen hieß es, neben der regionalen Lage würden in der Hauptstadt Kairo auch die Bemühungen um die Freilassung der von den Islamisten nach Gaza verschleppten Geiseln im Mittelpunkt stehen. Auch die humanitären Bemühungen Ägyptens für die Zivilbevölkerung in Gaza sollten Thema sein.

Der Airbus der Flugbereitschaft der Bundeswehr , mit dem Baerbock von Berlin nach Tel Aviv geflogen war, kehrte demnach mit deutschen Staatsangehörigen nach Deutschland zurück. Auf der Plattform X, vormals Twitter, schrieb das Auswärtige Amt: "Weitere 85 deutsche Staatsangehörige haben soeben den Flughafen Tel Aviv verlassen. Außenministerin @ABaerbock wünschte allen eine gute und sichere Heimreise." Baerbock reiste anschließend mit einem kleineren Flugzeug der Flugbereitschaft weiter nach Ägypten./bk/DP/he