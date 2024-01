Baerbock besucht Malaysia und Singapur

KUALA LUMPUR/SINGAPUR (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock beendet ihre zweitägige Südostasienreise an diesem Freitag in Malaysia und Singapur. In der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur war am frühen Nachmittag (Ortszeit) auch vor dem Hintergrund des seit drei Monaten dauernden Gaza-Kriegs ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern muslimischer Organisationen geplant. Im Anschluss standen getrennte Treffen mit ihrem Amtskollegen Mohamad Hasan und Ministerpräsident Anwar Ibrahim auf dem Programm.

Im Mittelpunkt dürften bei den politischen Gesprächen neben dem Verhältnis zu China Wirtschafts- und Klimathemen stehen. Malaysia sei wichtigster Handelspartner Deutschlands in Südostasien, seit vielen Jahren ein bedeutender Investitionsstandort für deutsche Unternehmen und ein Zukunftsmotor für die notwendige Diversifizierung von Lieferketten, hatte Baerbock zu ihrer Abreise gesagt. Gleichzeitig sei es ihr wichtig, "den Blick eines mehrheitlich muslimisch geprägten Landes auf den Krieg im Nahen Osten besser zu verstehen - und auch für unsere Sichtweise zu werben".

Am Freitagabend (Ortszeit) war ein Abstecher ins angrenzende Singapur vorgesehen. Dort wollte Baerbock Außenminister Vivian Balakrishnan zu einem Abendessen treffen. Singapur sei als Knotenpunkt der globalen Infrastruktur, von der eine Exportwirtschaft wie die deutsche abhänge, "ein Tor in die Welt". Dort würden sich aber auch unterschiedliche Kulturen und Ideen treffen. "Mit seiner Weltoffenheit und seinen engen Beziehungen zu China ist der Stadtstaat ein Brückenbauer von unschätzbarem Wert", sagte Baerbock./bk/cfn/DP/zb