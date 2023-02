Baerbock: 'Deutliche Reaktion' auf Todesurteil gegen Deutsch-Iraner

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat dem Iran nach dem Todesurteil gegen einen Deutsch-Iraner mit Konsequenzen gedroht. "Wir fordern Iran dazu auf, diese Mängel im Berufungsverfahren abzustellen, das Urteil entsprechend zu korrigieren und von der Todesstrafe abzusehen", sagte die Ministerin am Dienstag laut einer Stellungnahme. "Die Verhängung der Todesstrafe gegen Herrn Sharmahd wird eine deutliche Reaktion zur Folge haben."

Der Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd war in einem umstrittenen Prozess zum Tode verurteilt worden, wie am Dienstag bekannt wurde. Ein Revolutionsgericht in Teheran macht den 67-Jährigen unter anderem für einen Terroranschlag verantwortlich, wie das Justizportal Misan berichtete. Gegen das Urteil könne vor dem Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt werden.

Baerbock bezeichnete das Urteil als "absolut inakzeptabel". Die Todesstrafe sei grausam, unmenschlich und erniedrigend. Auch habe Sharmahd zu keinem Zeitpunkt nur im Ansatz eines fairen Prozesses gehabt./jcf/DP/he