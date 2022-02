Baerbock droht Russland mit zusätzlichen Sanktionen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Russland mit zusätzlichen Maßnahmen gedroht, sollte das Land die Souveränität der Ukraine weiter untergraben. Gleichzeitig rief sie Moskau erneut zu Gesprächen auf, um einen Krieg in Europa zu verhindern. "Wir werden alle harten Maßnahmen ergreifen, wenn das denn nötig ist", sagte Baerbock in Berlin nach einem Treffen mit ihrem französischen Kollegen.

Der russische Präsident Wladimir Putin habe das Minsker Abkommen zur Beilegung der Ukraine-Krise einseitig zertrümmert. Dennoch müsse man weiter nach Wegen einer diplomatischen Beilegung des Konflikts suchen. "Auch in der härtesten Krise müssen wir das Fenster für Gespräche immer offen halten", sagte Baerbock. "Wir wollen keinen Krieg in Europa. Es ist an Russland, seine Eskalationsschritte entsprechend zurückzunehmen."

Auf die Frage, ob Putin die ganze Ukraine und auch die Hauptstadt Kiew in Russland einverleiben wolle, sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Baerbock, dass niemand in den Kopf des russischen Präsidenten schauen könne. "Alles ist möglich, auch das Schlimmste ist möglich", sagte Le Drian. Daher sei es nötig, Russland gegenüber Härte zu zeigen mit Sanktionen. Ein erstes Paket sei bereits verhängt worden, ein künftiges Sanktionspaket werde folgen.

Baerbock betonte, dass man auf alle Szenarien vorbereitet sei: "Wir haben diese Vorbereitung darauf gestützt, dass wir das Schlimmste verhindern wollen." Es gebe Versuche, den Menschen in Ukraine das Recht auf Freiheit und Frieden abzusprechen. "Wir werden das nicht akzeptieren. Wir stehen geschlossen an der Seite der Ukraine", sagte Baerbock.

Putin hat am Montagabend die Unabhängigkeit der ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk anerkannt. Das Oberhaus des russischen Parlaments hat zudem einer Truppenentsendung zugestimmt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2022 07:24 ET (12:24 GMT)