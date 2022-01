Baerbock führt in Washington Gespräche über Russland-Ukraine-Konflikt

Berlin (Reuters) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird am Mittwoch zu Gesprächen mit ihrem US-Kollegen nach Washington fliegen.

Thema der Gespräche soll unter anderem der Konflikt Russland-Ukraine sein, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag mit. Regierungssprecher Steffen Hebestreit kündigte zudem an, dass der außenpolitische Berater von Kanzler Olaf Scholz sowie sein französischer Kollege ihr russisches Pendant noch in dieser Woche treffen werden. Ort und genauen Zeitpunkt nannte er nicht. Beide würden zudem in dieser Woche Gespräche mit der ukrainischen Regierung führen. Es gebe einen sehr engen Kontakt zwischen den USA und der europäischen Verbündeten, betonten sowohl der Regierungssprecher als auch der Sprecher des Auswärtigen Amtes mit Blick auf das Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Jahresende.