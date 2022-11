Baerbock geht von Verlängerung der UN-Klimakonferenz aus

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock geht schon jetzt von einer Verlängerung der eigentlich bis Freitag laufenden Weltklimakonferenz in Ägypten aus. Sie habe ihre Koffer nicht gepackt für ein Ende am Freitagnachmittag, sagte Baerbock am Mittwoch nach ihrer Ankunft in Scharm el Scheich. Der Mittwoch der zweiten Woche einer Klimakonferenz sei immer "alles andere als einfach", sagte die Grünen-Politikerin.

Unter anderem sei ein konkreter Arbeitsplan zur Minderung klimaschädlicher Emissionen in den nächsten zehn Jahren notwendig, der die unterschiedlichen Sektoren umfasst. Ihr Ziel bei der Konferenz sei, "dass wir nicht nur über abstrakte Minderungsziele in Texten, in Überschriften sprechen", sagte Baerbock. "Leider sind wir noch nicht da, wo wir am Ende hinkommen wollen."

Die Klimakonferenz, bei der Vertreter aus fast 200 Ländern über weitere Maßnahmen gegen die Erderwärmung beraten, endet offiziell am Freitag. Oft werden UN-Klimakonferenzen aber ins Wochenende verlängert.