Baerbock in Dublin - Konflikt um Nordirland und Klima im Mittelpunkt

DUBLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Donnerstag in Dublin von ihrem irischen Kollegen Simon Coveney empfangen worden. Beim anschließenden Treffen dürfte es unter anderem um die Zusammenarbeit bei den Themen Klimaschutz und erneuerbare Energien gehen. Das EU-Mitglied Irland verfügt über viel Windkraft und gilt als möglicher Lieferant für grünen Wasserstoff. Am Freitag will Baerbock in London mit dem britischen Außenminister James Cleverly zusammenkommen.

Wichtiges Thema auf der unter anderem wegen des Tods der Queen verschobenen zweitägigen Antrittsreise Baerbocks wird der Streit Großbritanniens mit Brüssel über den Brexit-Sonderstatus für die britische Provinz Nordirland sein. Die Auseinandersetzung um das sogenannte Nordirland-Protokoll lähmt die Regierungsbildung in dem britischen Landesteil. Das Protokoll ist Teil des Ende 2019 geschlossenen Brexit-Vertrags und soll sicherstellen, dass trotz des britischen EU-Austritts zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland keine Grenzkontrollen notwendig werden.

Vor ihrem Abflug hatte Baerbock angesichts des russischen Krieges in der Ukraine und trotz des Brexits die Partnerschaft zu Großbritannien wie zum EU-Mitglied Irland unterstrichen. "Wir sind enge Partner und Freunde", erklärte sie. Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin ergänzte sie: "Wir beweisen Putin, welche Macht von geteilten Werten und unserer Entschlossenheit ausgeht, diese auch in stürmischer See zu verteidigen."/bk/DP/stw