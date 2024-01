Baerbock in Jerusalem - Treffen mit Israels Präsident Herzog

JERUSALEM (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Sonntag zum Auftakt ihres Besuches in Israel von Präsident Izchak Herzog empfangen worden. Drei Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs dürfte es bei dem Treffen in Jerusalem auch um die humanitäre Lage der Palästinenser sowie um Wege hin zu einer Zweistaatenlösung gehen. Die Bemühungen zur Freilassung der von der islamistischen Hamas und anderen Gruppen in den Gazastreifen verschleppten Geiseln dürften ebenfalls Thema sein. Es ist die vierte Reise Baerbocks nach Israel und in die Region seit den Terrorattacken der Hamas am 7. Oktober.

Im Anschluss an die Unterredung mit Herzog war ein Gespräch Baerbocks mit ihrem neuen israelischen Kollegen Israel Katz geplant. An diesem Montag wollte sich die Ministerin im Westjordanland über die Lage der Menschen dort informieren. Unter anderem war der Besuch eines palästinensischen Dorfes sowie ein Treffen mit Außenminister Riad al-Maliki geplant. Im Anschluss will Baerbock nach Ägypten reisen. Am Dienstag will sie in der Hauptstadt Kairo Außenminister Samih Schukri treffen.

Auslöser des Kriegs im Gazastreifen war das Massaker am 7. Oktober, das Terroristen der islamistischen Hamas und anderer Gruppen in Israel verübt hatten. Bei dem beispiellosen Überfall wurden nach israelischen Angaben rund 1200 Menschen getötet und rund 240 Menschen in den Gazastreifen entführt. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden im Gazastreifen seit Kriegsbeginn mehr als 22 800 Menschen getötet und rund 58 000 verletzt./bk/DP/he