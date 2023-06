Baerbock in Südafrika - Russland und Energie zentrale Themen

PRETORIA (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock führt an diesem Dienstag (etwa 9.30 Uhr) in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria politische Gespräche mit ihrer Amtskollegin Naledi Pandor. Dabei dürfte es neben der südafrikanischen Haltung zu Russland in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch um die Energiewende und die Ausbildung von Fachkräften nach dem dualen Vorbild Deutschlands gehen. Baerbock hatte ihren ursprünglich auf zwei Tage angelegten Südafrikabesuch wegen des Putschversuchs in Russland verkürzt und Termine in Kapstadt abgesagt.

Der Umgang mit Russland dürfte bei dem Treffen mit Pandor eine zentrale Rolle spielen. Offiziell erklärt sich Südafrika in dem Konflikt neutral. Präsident Cyril Ramaphosa war kürzlich mit einer afrikanischen Delegation zu Vermittlungsbemühungen in Russland und der Ukraine, allerdings ohne erkennbaren Erfolg.

Mit Spannung wird auf ein Treffen der Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) vom 22. bis 24. August in Südafrika geblickt, zu dem auch Putin eingeladen ist: Weil dieser wegen seines Angriffskriegs inzwischen mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, würde ihm dort die Verhaftung drohen. Bislang äußerte sich Südafrika nicht klar zum Verfahren, sollte Putin tatsächlich anreisen. Eine Ankündigung von Ramaphosa, aus dem Strafgerichtshof auszutreten, nahm sein Sprecher als "Fehler" zurück.

Baerbock wollte in Pretoria zusammen mit Pandor auch eine Sitzung der 1996 ins Leben gerufenen und alle zwei Jahre tagenden deutsch-südafrikanischen binationalen Kommission leiten. Es soll dabei um die Zusammenarbeit bei den Themen grüner Wasserstoff und duale Ausbildung von Fachkräften gehen. Im Anschluss plant Baerbock den Besuch einer Vanadium-Mine. Vanadium ist nach Angaben des Sprechers ein essenzieller Bestandteil, um nachhaltige Batterien herzustellen. Südafrika ist Deutschlands wichtigstes afrikanisches Partnerland südlich der Sahara./bk/DP/nas