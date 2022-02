Baerbock informiert sich an Frontlinie im Donbass über die Lage

KIEW (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock will sich an diesem Dienstag an der Frontlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten über die Lage im Konfliktgebiet Donbass informieren. Die Ministerin wollte sich dort ein Bild der militärischen und humanitären Lage machen. Ein im belarussischen Minsk vereinbarter Friedensplan liegt auf Eis. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, gegen das Abkommen zu verstoßen. Seit 2014 sind im Donbass nach UN-Schätzungen mehr als 14 000 Menschen bei Kämpfen getötet worden.

Baerbock hatte ursprünglich vor, gemeinsam mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian an die Frontlinie zu fahren. Dies war jedoch nicht möglich, da Le Drian den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Vermittlungsbemühungen nach Moskau und Kiew begleitet. Am Montag hatte Baerbock ihre Vermittlungsbemühungen in der Krise zwischen Russland und der Ukraine in der ukrainischen Hauptstadt Kiew bei Gesprächen mit Ministerpräsident Denys Schmyhal und Außenminister Dmytro Kuleba fortgesetzt.

Derweil will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag in Berlin mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda über die Russland-Ukraine-Krise sprechen. Die Dreiertreffen von Vertretern Deutschlands, Frankreichs und Polens werden "Weimarer Dreieck" genannt und finden seit 30 Jahren statt./bk/DP/he