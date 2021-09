Baerbock: Klimaschutz muss im Mittelpunkt nächster Regierung stehen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat gefordert, den Klimaschutz ins Zentrum der Politik der nächsten Bundesregierung zu stellen, und Union und SPD massive Versäumnisse dazu in der Zeit ihrer großen Koalition vorgeworfen. "Es ist ja verlockend, im Wahlkampf jetzt drei Wochen vor der Bundestagswahl zu versprechen, keine Sorge, es wird alles so bleiben wie bisher", sagte Baerbock im Bundestag in der letzten Sitzung der Legislaturperiode. Die Menschen wüssten aber, dass man das, was ihnen lieb und teuer sei, nur erhalten könne, "wenn wir endlich Veränderung angehen". Man dürfe nicht länger abwarten.

"Diese Bundestagswahl ist eine Richtungswahl, weil sich entscheidet, ob die nächste Bundesregierung noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann oder nicht, und deswegen muss die Frage Klimaschutz im Mittelpunkt der nächsten Bundesregierung stehen", betonte die Grünen-Vorsitzende. Nötig sei eine "Klimaregierung". Baerbock forderte, angesichts der jüngsten Flutkatastrophe künftig bessere Vorsorge zu treffen. "Verantwortungsvolle Politik bedeutet, dass man aufgrund eines solchen Tages seine Politik ändert."

Erneut forderte sie ein Vorziehen des Kohleausstiegs auf 2030, zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft, eine Solarpflicht für jedes Dach und eine Erweiterung der Schuldenbremse durch eine Investitionsregel. "Dass Sie sich da weiterhin auch als Finanzminister gegenstellen, zeigt, dass der Respekt vor der Zukunft offensichtlich nicht so groß ist", sagte Baerbock zu SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Sie warf ihm auch vor, "dass es keinen Kurs in der Klimapolitik gibt in der SPD und bei Ihnen, wenn Sie dieses Land führen wollen". Die Regierung habe es "vermasselt", den Weg zur Klimaneutralität einzuschlagen.

