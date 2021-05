Baerbock: Koalition bleibt bei Klimazielen Maßnahmen schuldig

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat der Koalition vor der Verabschiedung der neuen Klimaschutzziele vorgeworfen, noch immer keine konkreten Maßnahmen zum Erreichen der Klimaschutzziele vorgelegt zu haben. Nötig sei etwa eine Verdoppelung beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sieht hingegen das neue Klimaschutzgesetz, mit dem sich das Bundeskabinett am Vormittag befassen will, als einen wichtigen Rahmen, weil es Klimaschutz rechtlich verbindlich macht.

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, warf der Koalition vor, dass sie trotz des Klima-Urteils des Bundesverfassungsgerichts den Weg hin zu den Klimaschutzzielen noch immer nicht klar benenne. "Zukünftige Generationen haben ein Recht auf Zukunft, und heutige Generationen sind in der Verantwortung, dieses Recht zu sichern", sagte Baerbock im ARD-Morgenmagazin. Zwar sei es eine gute Nachricht, dass jetzt alle demokratischen Parteien sagten, man müsse mehr tun. Aber die Umweltministerin sage lediglich, man habe jetzt einen Rahmen für die Klimaziele.

"Jemand hängt sich ein Bild an die Wand. Wo kein Inhalt ist, dann sieht man nur eine weiße Wand", kritisierte Baerbock. "Deswegen muss im Bundeskanzlerinnenamt in Zukunft ein Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg gebracht werden, damit man auch die Ziele nicht nur benennt, sondern die Maßnahmen, wie man die Ziele erreichen will. Und das fehlt leider."

Verdoppelung beim Ausbau erneuerbarer Energien

Man müsse den Menschen klar und deutlich sagen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien verdoppelt werden müsse. "Es braucht deutschlandweit ein Flächenziel von 2 Prozent der Landesfläche für Windkraft, damit wir die Klimaziele überhaupt erreichen können. Das ist die große Koalition schuldig geblieben", so Baerbock.

Dafür müsse man die nötigen staatlichen Investitionen in die Hand nehmen und die gesetzlich verankerte Schuldenbremse um eine Investitionsregel ergänzen. Wegen der niedrigen Zinsen würde sich dieses Vorgehen mit den Jahren rechnen. Deutschland könne nicht, wie von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geplant, ganz schnell wieder zur Schuldenbremse zurückkehren.

"Das können wir nicht. Zur Ehrlichkeit gehört dann dazu: Entweder investieren wir nicht in Klimaneutralität, das hat die große Koalition eigentlich gerade anders beschlossen, oder in Zukunft nicht in gute Krankenhäuser, in gute Schulen", so Baerbock.

Schulze sieht Planbarkeit für Investitionen

SPD-Politikerin Schulze lobte hingegen, dass Union und SPD sich auf strengere Klimaschutzziele verständigt haben. "Niemand kann sich mehr weggucken", sagte Schulze im ARD-Morgenmagazin. Auch die Regierungen in den nächsten zehn Jahre würden Treibhausgase reduzieren müssen. "Diese Planbarkeit, diese Verlässlichkeit, das ist enorm wichtig für alle, die jetzt in den Klimaschutz investieren", so die SPD-Politikerin.

Infolge des strengeren EU-Klimaziels und des Klimaurteils des Bundesverfassungsgerichts will das Bundeskabinett am Mittwoch ein neues Klimaschutzgesetz beschließen. Dieses sieht vor, die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 65 statt wie bislang nur um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken.

