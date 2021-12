Baerbock kritisiert Russland wegen UN-Blockade bei Klimathema

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat Russland wegen der Blockade einer UN-Resolution zu den Auswirkungen der Klimakrise auf die weltweite Sicherheit kritisiert. "Das ist sehr bedauerlich, weil wir sehen weltweit und wir sehen auch in Europa, wie stark die Klimakrise ein Konfliktverschärfer ist", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag am Rande einer Abrüstungskonferenz in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Das Thema Klimakrise gehöre in den UN-Sicherheitsrat, weil es "absolute sicherheitsrelevante Auswirkungen hat und als Treiber gerade in den Regionen wirkt, die ohnehin schon fragil sind".

Deutschland werde das Thema mit aller Kraft in den unterschiedlichsten internationalen Formaten, den Gremien der Vereinten Nationen, der Runde der führenden westlichen Wirtschaftsnationen (G7) und auch auf europäischer Ebene ganz oben auf der Tagesordnung halten, kündigte Baerbock an.

Russland hatte am Montag ein Veto gegen einen von Irland und Niger vorgelegten Resolutionstext eingelegt. Es wäre die erste Resolution des mächtigsten UN-Gremiums gewesen, die die Klimakrise in Zusammenhang mit Konflikten und Krisen gebracht hätte. Auch Indien, das kein Vetorecht besitzt, stimmte gegen den Text. China enthielt sich. Die übrigen zwölf Länder des Rates stimmten dafür./bk/DP/stk