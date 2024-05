Baerbock macht Russland für Hackerangriff auf SPD verantwortlich

Michael Proffe enthüllt im vierten Teil seiner spannenden Online-Seminar-Reihe am Montagabend die neuesten Dynamiken hinter globalen Trends und wie diese Ihr Anlageportfolio transformieren können. Er wird Ihnen auch konkrete Trends für das laufende Börsenjahr aufzeigen, live handeln sowie auf Ihre Fragen eingehen!

Heute im Fokus

Square-Mutter Block stockt Gewinnprognose auf. UBS könnte offenbar Asset Management umbauen. Diageo erhält neuen Finanzchef. GameStop-Aktie startet neue Rally. KRONES mit gutem Jahresauftakt. AXA kann in Q1 dank guter Geschäfte wachsen. GAZPROM 2023 tief in den roten Zahlen. Kontron mit Umsatzsprung nach Katek-Übernahme. Bietergefecht - Glencore will möglicherweise für Anglo American bieten.