BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Dienstag zu einem mehrtägigen Besuch in die USA und macht dabei auch Station im Bundesstaat Texas. Ziel sei es, auch außerhalb der Hauptstadt Washington mit Menschen und politischen Verantwortungsträgern beider großen Parteien ins Gespräch zu kommen und Netzwerke in den USA zu verbreitern, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin.

In Texas stehen neben einem Gespräch mit Gouverneur Greg Abbott Wirtschaftstermine zur Mobilität und zu erneuerbaren Energien auf dem Programm der Grünen-Politikerin, ebenso eine Ausbildungseinrichtung für deutsche Luftwaffenpiloten. Begleitet wird sie in Texas von einer Delegation aus Leipzig, der Partnerstadt von Houston.

In Washington sind am Donnerstag und Freitag Gespräche mit Vertretern des US-Kongresses und mit Studierenden geplant, Baerbock trifft zudem mit ihrem Amtskollegen Antony Blinken zusammen. Die Ministerin fliegt dann nicht nach Deutschland zurück, sondern bleibt zur anschließenden UN-Vollversammlung in New York in den USA, wie der Sprecher sagte./sam/DP/ngu