Baerbock sagt Staaten Unterstützung in Klima- und Ernährungskrise zu

BERLIN (AFP)--Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den am stärksten von Klimawandel und Ernährungskrise betroffenen Staaten Unterstützung zugesagt. "Die Brutalität des russischen Angriffskriegs und seine Bedrohung für die Friedensordnung Europas verstellen unseren Blick nicht davor, dass seine dramatischen Auswirkungen in vielen Weltregionen wie durch ein Brennglas wirken", erklärte Baerbock anlässlich ihrer Reise zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York am Dienstag.

Sie wolle die Generaldebatte nutzen, um die "Anliegen unserer Partner in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Arabischen Welt in den Mittelpunkt zu stellen", fügte sie hinzu. "Denn wir tragen nicht nur für Europa Verantwortung, sondern gemeinsam für die ganze Welt."

Die Teilnehmer der Generaldebatte werden laut Baerbock auch über eine Aufarbeitung und Verfolgung der "grauenvollen Verbrechen, die im Namen Russlands in der Ukraine begangen werden", beraten. "Und es wird um die Lage der ukrainischen Atomkraftwerke gehen, die Russland als Faustpfand in diesem Krieg einsetzt, und damit tagtäglich für Millionen von Menschen eine Katastrophe in Kauf nimmt", fügte sie hinzu.

Die Bundesaußenministerin sicherte der Ukraine erneut die Unterstützung Deutschlands zu. "Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und wir werden sie weiter unterstützen - mit allem was sie braucht - damit der Krieg und das unermessliche Leid der Menschen in der Ukraine ein Ende finden", erklärte sie. Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung beginnt am Dienstag in New York. Zu dem einwöchigen diplomatischen Spitzentreffen reisen rund 150 Staats- und Regierungschefs zum UN-Hauptquartier nach New York, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Er hält seine Rede am Dienstagabend (Ortszeit).

September 20, 2022