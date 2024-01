Baerbock setzt Libanon-Besuch mit Visite bei UN-Mission Unifil fort

BEIRUT (dpa-AFX) - Mit einem Besuch bei der UN-Beobachtermission Unifil im Libanon setzt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock an diesem Mittwoch ihre diplomatische Mission im Nahen Osten fort. Die Grünen-Politikerin wollte sich von Soldaten der Blauhelmmission über die aktuelle Lage informieren lassen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober kommt es immer wieder zu Gefechten an der Demarkationslinie zwischen Israel und dem Libanon. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg im Jahr 2006.

Unifil überwacht seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon und gilt als eine der ältesten aktiven UN-Beobachtermissionen. Gegenwärtig sind etwas mehr als 10 000 Soldaten am Einsatz beteiligt. Auch die Bundeswehr ist mit rund 200 Soldaten dabei. Auslöser des Gaza-Kriegs war der beispiellose Überfall der islamistischen Hamas und anderer palästinensischer Terrorgruppen auf Grenzorte in Israel am 7. Oktober.

Am Mittwoch wollte sich Baerbock in Beirut zudem mit dem geschäftsführenden libanesischen Premierminister Nadschib Mikati und dem Kommandeur der Streitkräfte, General Joseph Aoun, treffen. Aus dem Libanon werden von der vom Iran unterstützten Schiitenmiliz Hisbollah seit Beginn des Gaza-Kriegs vermehrt Geschosse nach Israel gefeuert. Israel reagiert darauf meist mit Angriffen auf Hisbollah-Stellungen im Libanon./bk/arj/DP/he